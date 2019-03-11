Дмитрий Ярошенко: «СБР не помогло лечение, нужна операция – смена правления или президента»

Двукратный чемпион мира по биатлону поделился мнением о разногласиях в Союзе биатлонстов России ( ).

«Когда Владимир Драчев назначил Валерия Польховского главным тренером и дал ему возможность формировать тренерский штаб, я думал, что они пришли к компромиссному решению и на этом конфликт будет исчерпан. Однако оказалось, что это не так и легкое лечение не поможет. Нужна операция, то есть смена правления или смена президента.

Мы прекрасно понимаем, что нужно, чтобы президент пришел не с волшебными словами о куче денег и готовности развивать биатлон, а с меньшим количеством слов, но реальной финансовой поддержкой со стороны серьезных спонсоров, с помощью которых можно выйти из этой ситуации.

Понятно, что если они будут вкладывать деньги, то будут вправе и требовать результат в виде положительного имиджа для своей компании», – рассказал Ярошенко.

Ну все, биатлон лопнул: Драчев выбесил даже свою команду – ему объявили импичмент и выгонят летом