Владимир Драчев: «Кого Кабуков натренировал в Казахстане? Смешно задавать вопросы по его компетенции»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил уровень Роберта Кабукова, которых утвердили тренером мужской сборной России.

«Роберт Кабуков несколько раз приходил в молодежную сборную России, тренировал где-то кого-то. Уровень этого тренера…

Посмотрите выступления казахстанской команды — 25-е место в общем тотале, 75-й ближайший спортсмен. Кого он там натренировал? Где он работал? Вообще, по факту, даже смешно задавать вопросы по компетенции этого тренера», – рассказал Драчев в эфире программы «Все на Матч» на Матч ТВ.

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