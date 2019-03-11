Владимир Драчев: «Кого Кабуков натренировал в Казахстане? Смешно задавать вопросы по его компетенции»

Президент Союза биатлонистов России ( ) оценил уровень Роберта Кабукова, которых утвердили тренером мужской сборной России.

«Роберт Кабуков несколько раз приходил в молодежную сборную России, тренировал где-то кого-то. Уровень этого тренера…

Посмотрите выступления казахстанской команды — 25-е место в общем тотале, 75-й ближайший спортсмен. Кого он там натренировал? Где он работал? Вообще, по факту, даже смешно задавать вопросы по компетенции этого тренера», – рассказал Драчев в эфире программы «Все на Матч» на Матч ТВ.

Фокус в биатлоне: Польховский руководил выборами тренеров – и выиграл голосование 🤷‍♂️

Вы привыкли, что в биатлоне погром. Но теперь все по-особому: президента гонят досрочно, приближается банкротство