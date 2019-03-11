Драчев о созыве СБР внеочередной конференции: «Не участвовал в принятии решения. Надо работать, а не заниматься этой грязью»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал решение СБР созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию, где могут выбрать нового главу организации.

«Ну, прекрасно. Они, видимо, сами собирались, между собой. Я в этом не участвовал.

Не могу ничего сказать об этом решении, разумное оно или наоборот. Могу только сказать, что я не участвовал в принятии этого решения.

Нравится ли оно мне? Слушайте, надо работать, а не заниматься этой грязью. Тем более они теперь собираются между собой. Захотели, собрались, приняли решение. Ну, хорошо.

Не могу сказать, хорошо или нехорошо, что пройдет эта конференция. Я только что получил эту информацию», – сказал Драчев.

«У нас по плану не было никаких запланированных заседаний, тем более сегодня. Правление было запланировано на 27 апреля, очень сильно удивлен, потому что надо работать, а не конференции проводить.

У нас много других дел, первый раз об этом слышу. Буду спрашивать, в чем дело, видимо, кто-то внутри правления провел свое правление», – цитирует Драчева ТАСС.