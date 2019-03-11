Драчев о призыве покинуть пост президента СБР: «По моим данным, письмо подписали человек шесть»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев заявил, что письмо в его адрес с призывом уйти в отставку подписали не 24 специалиста, а шесть.

«Лично мне письмо не приходило. Интересно получается, да? Даже непонятно, кто стал инициатором этой истории. Если бы письмо пришло мне на личную почту, то было бы понятно, а так это действительно похоже на первоапрельскую шутку.

По моим данным, их (подписавших письмо) человек шесть. Хотя наверняка об этом я говорить не могу, поскольку не собираюсь обсуждать это с ними.

Многие из числа тех, чье имя там указано, его даже не видели. За непродолжительное время мне удалось связаться с 11 людьми, которые не подписывали или даже не знали о существовании этого письма, хотя их имена там указаны. Это Владимир Путров, Виктор Маматов, Владимир Аликин, , Виктор Юрлов, Геннадий Челюканов, Вячеслав Панов. Даже Максим Кугаевский сказал, что не имеет отношения к этому.

И это только те, с кем удалось связаться. Хотя тому же , которого я очень уважаю как спортсмена, звонить не буду — я и так знаю, что я для него плохой. Плохими у него были и мои предшественники — Александр Кравцов, . Все было хорошо только при нем, остальные все плохие», – сказал Драчев.

Письмо-ультиматум в биатлоне: комичнее Драчева – только бунтари, которые гонят его в отставку

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