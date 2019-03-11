Драчев о призыве покинуть пост президента СБР: «По моим данным, письмо подписали человек шесть»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что письмо в его адрес с призывом уйти в отставку подписали не 24 специалиста, а шесть.
«Лично мне письмо не приходило. Интересно получается, да? Даже непонятно, кто стал инициатором этой истории. Если бы письмо пришло мне на личную почту, то было бы понятно, а так это действительно похоже на первоапрельскую шутку.
По моим данным, их (подписавших письмо) человек шесть. Хотя наверняка об этом я говорить не могу, поскольку не собираюсь обсуждать это с ними.
Многие из числа тех, чье имя там указано, его даже не видели. За непродолжительное время мне удалось связаться с 11 людьми, которые не подписывали или даже не знали о существовании этого письма, хотя их имена там указаны. Это Владимир Путров, Виктор Маматов, Владимир Аликин, Анна Богалий, Виктор Юрлов, Геннадий Челюканов, Вячеслав Панов. Даже Максим Кугаевский сказал, что не имеет отношения к этому.
И это только те, с кем удалось связаться. Хотя тому же Александру Тихонову, которого я очень уважаю как спортсмена, звонить не буду — я и так знаю, что я для него плохой. Плохими у него были и мои предшественники — Александр Кравцов, Михаил Прохоров. Все было хорошо только при нем, остальные все плохие», – сказал Драчев.
Письмо-ультиматум в биатлоне: комичнее Драчева – только бунтари, которые гонят его в отставку
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