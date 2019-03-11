Владимир Драчев: «Голиков – алкоголик, пьет каждый день. Уже, наверное, и мозгов не осталось»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал заявление исполнительного директора организации Сергея Голикова о том, что он выплачивал зарплату водителю жены из бюджета .

– Водителя у жены никогда не было. У нее есть своя машина, и водитель ей не нужен.

– У вас есть понимание, почему Голиков так сказал?

– Мне сложно сказать. Наверное, надо просто человеческую совесть иметь.

Да он всю эту историю с письмом о моей отставке и начал. Они писали его вместе с некоторыми категоричными товарищами: Тихоновым, Васильевым, Касперовичем. Они недовольны, что у них убрали денежные потоки, а их самих выгнали из биатлона.

– Голиков сейчас работает в федерации?

– Пока еще работает. Но скоро не будет.

– Это связано с его заявлениями?

– Нет, мы и раньше хотели его уволить. Просто сейчас и офис в , и все остальное закрыто. Поэтому пока не можем этого сделать.

А комментировать слова человека, который, наверное, опять перепил, смысла нет. Чтобы вы понимали - он алкоголик. Изначально мы этого не знали. А потом выяснилось, что пьет безумно - каждый день. Уже, наверное, и мозгов не осталось.

– Уволить его вы хотели из-за этого?

– В том числе. Еще и работы толковой нет. Он же всех считает идиотами и ворами. Говорит, что всех нужно выгнать. Включая спортсменов.

Неадекватный человек. Что о таких говорить? Такой же, как Тихонов. Слова которого уже давно никто всерьез не воспринимает, – сказал Драчев.

Письмо-ультиматум в биатлоне: комичнее Драчева – только бунтари, которые гонят его в отставку