Олег Матыцин: «Минспорта обеспокоено информацией о разногласиях между руководством СБР и представителями биатлонной общественности»

Министр спорта России Олег Матыцин выразил обеспокоенность ситуацией в российском биатлоне.

Ранее тренеры и ветераны биатлона обратились с письмом к президенту Союза биатлонистов России ( ) Владимиру Драчеву с призывом покинуть пост.

спорта обеспокоено последними событиями в российском биатлоне и информацией о разногласиях между руководством Союза биатлонистов России и представителями биатлонной общественности.

Считаем необходимым подчеркнуть, что заочное выяснение отношений и предъявление претензий являются абсолютно неприемлемыми. Сегодня в условиях беспрецедентного международного кризиса, вызванного распространением коронавируса, все, кто имеет отношение к спорту, должны проявлять солидарность и взаимовыручку.

В будущем считаем необходимым наладить открытый и цивилизованный диалог с участием всех заинтересованных сторон внутри СБР, чтобы решить накопившиеся острые вопросы в формате, определенном уставом организации», – говорится в заявлении Матыцина.

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