Дмитрий Губерниев: «Вышел на пробежку и обалдел: компании гуляют вместе, пикники, праздник. Если мы так еще погуляем, то скоро нам ######!»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал жителей России оставаться дома в связи с пандемией коронавируса

25 марта президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам объявил в стране с 28 марта по 5 апреля длинные выходные и призвал людей не выходить на улицу, чтобы снизить рост количества заболеваний коронавирусом. 

«Вышел на пробежку и зарядку и обалдел! Огромные компании гуляют вместе, пикники и праздник!

Ребята, если мы так еще погуляем, то скоро нам точно ######! Россия, сиди уже дома!» – написал Губерниев. 

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