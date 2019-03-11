Дмитрий Губерниев: «Вышел на пробежку и обалдел: компании гуляют вместе, пикники, праздник. Если мы так еще погуляем, то скоро нам ######!»

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал жителей России оставаться дома в связи с пандемией коронавируса.

25 марта президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам объявил в стране с 28 марта по 5 апреля длинные выходные и призвал людей не выходить на улицу, чтобы снизить рост количества заболеваний коронавирусом.

«Вышел на пробежку и зарядку и обалдел! Огромные компании гуляют вместе, пикники и праздник!

Ребята, если мы так еще погуляем, то скоро нам точно ######! Россия, сиди уже дома!» – написал Губерниев.