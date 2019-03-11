Group-IB: «Подписи Родченкова в деле Зайцевой, Романовой и Вилухиной могли быть вставлены из другого источника»

Эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, заявили, что подписи Григория Родченкова на документах, являющихся доказательствами по делу бывших российских биатлонисток , Яны Романовой и Ольги Вилухиной, могли быть вставлены туда из другого источника.

«В ходе исследования специалисты выявили, что на документах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью, предположительно, вставленные в эти документы из другого источника. Аналогичные выводы сделали эксперты-почерковеды Великобритании. Об этом вчера заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.

Было выявлено, что это два разных документа с криминалистической точки зрения. У этих документов разные метаданные: размер файлов, версия PDF, в которой были созданы документы, и прочее.

При этом в ходе криминалистического анализа элементов файлов и сравнения документов удалось обнаружить, что на странице 16 PDF-файла «Exhibit 43 – Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov» от 12 ноября и странице 6 PDF-файла «Exhibit R-64 – Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov» от 22 февраля присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы – изображения с подписью», – говорится в сообщении экспертов.

«Эти изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму – уникальный идентификатор файла. Оба изображения с подписью отчуждаемы, то есть могут быть скопированы и извлечены из файлов.

Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой», – приводит РИА Новости комментарий заместителя руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина.

Слушания по делу Зайцевой, Романовой и Вилухиной проходят в Cпортивном арбитражном суде (CAS) 2-3 марта.

В биатлоне вскрывают еще один допинг-архив: Зайцева, Вилухина и Романова борются за медали Сочи-2014

Адвокат Зайцевой, Романовой и Вилухиной заявил, что подписи Родченкова в деле – поддельные