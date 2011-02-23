Александр Касперович: «Сейчас сложно разговаривать с Логиновым, он замкнулся. Но если такой спортсмен закончит карьеру – будет очень жаль»

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Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал заявление подопечного о том, что тот задумывается об окончании карьеры из-за многочисленных нападок.

Вчера в номере Логинова на чемпионате мира в Антхольце прошел обыск, как и в номере Касперовича. Причиной стало использование тренером чужой аккредитации.

Ранее в Антхольце после победы Логинова в спринте соперники критиковали россиянина за допинговое прошлое.

Логинов сказал, что после этого всего может завершить карьеру. Эмоции или все на самом деле серьезно?

– Все это нагорело. Надоело бороться. Сейчас сложно с ним разговаривать, он весь замкнулся. Нужно дать ему время. Но если такой спортсмен закончит карьеру – будет очень жаль.

Он собирается пообщаться с главой комиссии спортсменов IBU Клэр Игэн по поводу всей этой истории.

– Хорошо.

Не считаете, что ему пора объясниться?

– Пожалуйста, пусть объясняется. Это не нам и не вам решать. А спортсмену, – сказал Касперович.

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