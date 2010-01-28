Драчев о 26 гонках без подиумов: «Важный фактор – взлет французов и норвежцев. Мы остались на том же уровне»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев прокомментировал отсутствие медалей у команды на январских этапах Кубка мира.

Серия из 26 гонок без подиумов началась 15 декабря на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. На следующих четырех этапах – в Анси, Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке – россияне не смогли занять призовых мест.

«В каждой гонке у нас были шансы – и у парней, и у девушек. Совсем пропащих гонок у нас не было, особенно у ребят, где есть Логинов и Елисеев.

Важный фактор – выступление французов и норвежцев в этом сезоне. Они неожиданно для всех сделали взлет, ошеломили всех.

Возможно, они нашли что-то, что позволяет им показывать запредельные результаты, когда сразу по шесть человек доезжают в десятку. Французы в этом сезоне вообще неудержимы.

Так что говорить о том, что у нас какой-то провал, не приходится. Мы остались на том же уровне, на котором и были.

Точно так же, как и шведы, немцы и еще несколько команд. Мы соревнуемся скорее с ними, тогда как французы и норвежцы ушли в отрыв от всех нас», – сказал Драчев.

Провалище в биатлоне: 26 гонок подряд без медалей – кто все испортил и как теперь спасти сезон?