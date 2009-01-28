Владимир Драчев: «Можем принять решение тренироваться на зарубежных базах. Но тогда сократится команда: не 16 человек, а 8»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) сообщил, что число спортсменов, которые проходят централизованную подготовку к новому сезону, может сократиться вдвое. Это произойдет в том случае, если тренировочные сборы будут проводиться за рубежом.

«Время исправить ситуацию до чемпионата мира есть. Если не получится, будем смотреть на ситуацию более глобально. Мы же анализируем не только нашу работу, но и пытаемся понять причину выдающихся достижений тех же французов, других команд, которые прибавляют по ходу сезона.

Чтобы работать по их методике, идти по такому же пути, необходимо принимать определенные решения. Но надо еще посмотреть, пойдет ли это нам на пользу, потому что те же французы во время подготовительного этапа вообще не опускаются ниже 1000 метров, они тренируются только на высоте.

Мы же на высоту вообще не поднимаемся, тренируемся только на равнине. Сочи мы пробовали, но у нас не очень хорошо там получается, прогресса нет, даже наблюдается ухудшение. Сейчас анализируем каждое место для подготовки», – сказал Драчев.

«Можем принять решение тренироваться на зарубежных базах, но тогда это повлечет определенные изменения. В частности, сократится команда: тогда будем тренировать не 16 человек, а 8, и будем работать с прицелом только на основной состав», – добавил глава СБР.

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