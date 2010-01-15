Депутат Госдумы Лебедев: «Согласился бы я на роль министра спорта, если бы была такая возможность? Не отказался бы»

Теги Государственная дума Павел Колобков Министерство спорта России Игорь Лебедев Политика Легкая атлетика

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал информацию об отставке министра спорта России Павла Колобкова. 

«Как оцениваю работу Колобкова? Работу всех министров мы расцениваем положительно, потому что в России есть обычай про ушедших людей в любом смысле слова не говорить плохо.

Министр Колобков выполнил свою роль. Конечно, можно вспоминать и решение WADA, и проигрыши национальных сборных, и неудовлетворительные выступления некоторых из наших спортсменов, но в целом министр поработал хорошо, спасибо ему большое за проделанную работу и успехов на новом рабочем месте.

Гадать о том, кто будет новым министром, – гадание на кофейной гуще, не хотелось бы этого делать, давайте спокойно дождемся кандидатуры премьер-министра, а потом уже узнаем всех министров.

Согласился бы я на роль министра спорта, если бы была такая возможность? Да, не отказался бы», – сказал Лебедев. 

Министр спорта Колобков уходит в отставку вместе со всем правительством России

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