Леонид Гурьев: «Мы получили новые патроны, я сразу заметил: что-то с ними не то. Стрельба в масс-старте – капитальный провал»

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал результаты Ларисы Куклиной и в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Миронова промахнулась 10 раз и финишировала 29-й, Куклина – 30-я с 11-ю промахами.

О стрельбе Мироновой и Куклиной

«Для меня неожиданная стрельба Куклиной, хотя настрой был боевой. Но на последнем рубеже она сделала один промах, вообще по лежке отстреляла.



По этим стартам вообще нет никаких проблем, претензий к девчонкам на пристрелке. 20-25 выстрелов – ни одного промаха у них нет. Ни ветра, ничего. Приходят в ажиотаже, в этой борьбе. Перестроиться после гонки на рубеж – это совсем другая работа по сравнению с бегом».

О патронах



«Мы получили новые патроны, я сразу задал вопрос: что-то с ними не то. Есть фирма «Олимп» – надо в такой ветер пробовать их. Выбрали то, что есть лучшее на данный момент. Других патронов нет. Мы ждем результата, но это просто провал капитальный.



Мы отстреливаем в Шонебеке в Германии, при минус 20 ствол вымораживается – и начинаем через час работать. Проверяем на мороз ложу и ствол, но ветровые показатели там отсутствуют.



Вот летит самолет, такая махина 50 тонн – и то его в облаках начинает долбить. А это пулька… Спросить, какими патронами стреляет Кайса? У нее вчера был день рождения, у нее все получилось».

О Евгении Павловой



«Павлова сработала великолепно на Кубке IBU, с чем и поздравляю. Думаю, она в хорошем состоянии».

О Екатерине Юрловой



«Юрлова в нормальном состоянии. Надо знать, как она переболела, с температурой или нет. Но она полностью отработает, восстановится, к Рупольдингу будет в нормальном состоянии», – сказал Гурьев в эфире телеканала .