Дмитрий Комбаров: «Достаточно много смотрю Навального. Ролики выходят с доказательной базой, интересно»

Защитник Дмитрий Комбаров в интервью Sports.ru рассказал о своем отношении к политике.

– Ты сказал, что смотришь в ютубе Навального. Постоянный зритель, как Слуцкий?

– Достаточно много смотрю.

– Как ты воспринимаешь его ролики?

– Человек имеет позицию по всем вопросам, которые поднимает. Ролики выходят с доказательной базой. Не знаю, достаточная ли она или нет. Я не сильно в этом разбираюсь. Но он прикрепляет документы из банков, выписки, реестры, поэтому интересно смотреть.

– Если показанное в его роликах – правда, ко власти должны оставаться большие вопросы. Получается, что мы живем в стране с гиперкоррупцией.

– Вопросы, наверное, должны оставаться, но я аполитичный человек. Хотя всем неочевидным взором видно, что в стране есть проблемы. Москва – красивый город, Питер – красивый. Но если ты уезжаешь подальше, там все совсем по-другому: ни дорог, двухэтажные деревянные дома. Не частные, а многоквартирные. Наверное, здесь что-то не так. Но в этом надо разбираться, детально погружаться, смотреть, куда уходят деньги, откуда, кому. Навальный подкрепляет все это, но надо видеть другую сторону или самому рыться и на этом основывать позицию.

Но то, что в стране не все так хорошо – это факт.

– Кто в этом виноват?

– Наверное, серьезные люди, принимающие решения.

– Кто конкретно?

– Органы власти. Люди и структуры, которые создают законы и контролируют выполнение. Кто именно – я не знаю.

– Президент виноват?

– Я уважаю нашего действующего президента. Человека, которого мы все выбрали. И сам голосовал за него в 2018 году. Мне могут не нравиться какие-то моменты, но выражать претензии надо аргументированно. Я вижу, что с его стороны идет большая работа.

– Какая именно?

– Облагораживание больших городов. В следующем году должны повысить пенсии. Проводятся большие спортивные мероприятия – Олимпиада, чемпионат мира. Это огромный вклад в развитие. Видно, что судьба страны ему небезразлична. Президент создал нам возможность жить в мирное время и не сталкиваться с потерями.

– Ты сказал, что в регионах нет хороших дорог. А можешь назвать еще три претензии ко власти? Что она делает не так?

– Как человек, который всю жизнь прожил в Москве, а сейчас – в Самаре, скажу. Самара – это город с населением в полтора миллиона человек, город, где проводился чемпионат мира. Я туда приехал – мне все нравится. Но уезжаешь чуть дальше от центра – стоят те деревянные дома, о которых я говорил. Там все сыпется, они кривые уже стоят. И это есть даже в таком городе.

Отталкиваюсь от того, что вижу по телевизору и у некоторых блогеров: низкие зарплаты у людей, которые должны получать намного больше и не думать, хватит ли им на маршрутное такси, доедут ли до работы в больнице, чтобы спасать жизни, или нет. То же самое у учителей. Есть еще много профессий с подобными проблемами.

Плюс идет замалчивание этих моментов. Замалчивание действительности, когда нам показывают по телевизору, что все классно, нам больницы построили. Но я понимаю, что все лучшие больницы – частные. А обычные больницы имеют совсем другой вид и другой подход к больным. Эти проблемы надо вытаскивать наружу, показывать, вливать деньги в Минздрав.

– Ты человек, который много лет играл в самой популярной команде России. У нее есть огромная аудитория, у тебя – есть. Почему ты нигде не поднимал эти проблемы? Не писал в инстаграме, не высказывался в интервью? Ты говоришь, что есть проблема с замалчиванием. Но сам бы не замалчивал, а начал обсуждение темы.

– Я до сих сконцентрирован на футболе. Один пример: мы делали бизнес – тот же ресторан. Сначала загораешься идеей. Думаешь, что сейчас ресторан откроешь – будешь вникать в работу персонала, поваров и менеджмента. Такой: «Класс, сейчас буду этим заниматься».

Первые дни ты горишь, все делаешь. Потом каждый день желание угасает. При этом, когда начинаешь заниматься параллельной работой, нужно нанимать команду профессионалов. А футбол – это моя жизнь, мой основной доход. В итоге происходит так: туда вложились – отвлекли внимание, сюда вложились – вроде хорошее дело, но тоже отвлекает.

Так и политика – ей надо заниматься. Лоббировать, собирать общественность. В данный момент, пройдя через бизнесы, я сконцентрирован на футболе. Я понимаю, что футбол – основное.

Проблемы, конечно, есть. Замалчивать их не надо. Но так сложилось, что мне не приходилось их освещать. Плюс, когда есть достаток, в какой-то степени ты меньше обращаешь внимание на общие проблемы. На самом деле они есть. Я этого не скрываю, – заявил Комбаров.

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