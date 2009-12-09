Вице-спикер Госдумы Петр Толстой: «Решение WADA – продолжение тенденции к выдавливанию россиян из мирового спорта»

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

«Очень жаль, что мы изначально пошли на то, чтобы выступать под белым флагом на прошлой Олимпиаде. И сегодняшнее решение – это просто продолжение вот этой тенденции к выдавливанию конкурентов от российского спорта из мирового спорта.

Я очень надеюсь, что у нас хватит сил и возможностей, чтобы не потерять еще несколько поколений спортсменов», – заявил Толстой.

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