Мишин – об отстранении России от ОИ: «Надо провести собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр»

Теги сборная России допинг Алексей Мишин WADA Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал решение исполкома WADA на 4 года отстранить Россию от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

У российской стороны есть 21 день на подачу апелляции по поводу решения WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Если арбитраж не увенчается успехом, то надо думать не о том, что произошло, а о том, что будет. Надо провести собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр.

На месте спортивных руководителей думал бы о том, как нам создать обстановку, которая в это трудное время поддержит наш спорт», – заявил Мишин.
 
«Вижу необходимость в проведении широкого форума с привлечением всех групп нашего общества, которые имеют отношение к спорту. Россия – спортивная держава, так что форум должен быть широким», – добавил специалист.

❌ ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира

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