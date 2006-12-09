Тренер по фигурному катанию прокомментировал решение исполкома WADA на 4 года отстранить Россию от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

У российской стороны есть 21 день на подачу апелляции по поводу решения в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Если арбитраж не увенчается успехом, то надо думать не о том, что произошло, а о том, что будет. Надо провести собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр.

На месте спортивных руководителей думал бы о том, как нам создать обстановку, которая в это трудное время поддержит наш спорт», – заявил Мишин.



«Вижу необходимость в проведении широкого форума с привлечением всех групп нашего общества, которые имеют отношение к спорту. Россия – спортивная держава, так что форум должен быть широким», – добавил специалист.

❌ ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира