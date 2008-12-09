Вице-президент WADA: «Для главы МОК большие деньги важнее, чем участие в Олимпийских играх только чистых спортсменов»

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд рассказала о предстоящем заседании Исполкома WADA, на котором решится вопрос отстранения России от крупных международных турниров на 4 года.

«В пути на заседание Исполкома WADA в Лозанне. Было ошибкой признать соответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до того, как мы получили данные. Теперь они у нас есть. Манипуляции имели место.

Время для WADA и МОК установить самые строгие санкции. Это величайший спортивный скандал в истории», – написала Хеллеланд в твиттере.

«Самым большим преимуществом WADA и МОК является доверие. К сожалению, к обеим организациям не осталось доверия после самого большого спортивного скандала в истории.

Россия открыла дверь для обратного пути при определенных условиях, которые не были выполнены. Тем не менее, русские были оправданы WADA. Только я и представитель Океании проголосовали против.

Мнение спортсменов не было услышано! Культура в спортивных организациях далека от честной игры! Для президента МОК Томаса Баха большие деньги важнее, чем участие в Олимпийских играх только чистых спортсменов.

Я надеюсь, что он относится к чистоте спорта с таким же энтузиазмом, который демонстрирует, встречаясь с главами государств. Потому что сегодня все зависит от МОК. На 50% решение исполкома контролируется членами МОК.

Я везде читаю: Бах хочет суровых наказаний. Но хочет ли он, чтобы наказания были прозрачны и могли уничтожить систематическое мошенничество? Мы должны действовать сейчас, а не просто говорить!» – цитирует Хеллеланд Bild.

Кто решит судьбу нашего спорта 9 декабря? Как устроено голосование? И есть ли поддержка у России?

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