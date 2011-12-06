Российский эксперт: «С ноября 2015 по июнь 2016-го в систему LIMS можно было спокойно входить из-за рубежа. Случаев вхождения было порядка 400»

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и его бывшие коллеги имели более 400 возможностей для изменения базы данных организации после отъезда в США.

Об этом заявил руководитель группы независимых экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев, изучавший обвинения в манипуляциях с базой данных лаборатории.

«В период с ноября 2015 по июнь 2016 года в систему можно было спокойно входить из-за рубежа и делать в ней все, что угодно. Тем более администратор (Олег Мигачев, тоже бежал в США) знал все ключи, и таких случаев вхождения было порядка 400», – сказал Блажеев.

WADA не выявило следов внесения изменений в базу данных в период с ноября 2015 года, когда Родченков уже покинул Россию. В США бывший директор лаборатории стал информатором WADA, а его сведения, в том числе копия базы данных, легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Удаленный доступ к LIMS был отключен только в июне 2016 года.

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