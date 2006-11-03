Глава РУСАДА: «Возможно, один из мотивов тех, кто изменил базу московской лаборатории – защитить результаты сочинской Олимпиады»

Глава Российского антидопингового агентства ( ) Юрий Ганус рассказал об изменениях в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

«Есть определенная структура. Есть блок информации, и вы случайно можете удалить блок. Или, например, не случайно. А в базе, полученной , есть разрозненные изменения в различных частях программного комплекса, контента. Они говорят о том, что фактически эти изменения сделаны намеренно, рукотворно.

Характер изменений, их количество и дата – все они, откровенно говоря, у меня изначально не оставляли никаких иллюзий по поводу перспективы. Когда я открыл документы, которые пришли Колобкову и мне, аналогичные пакеты, – я был в шоке, если честно. Серьезно. Потому что изменения, которые были проведены в базе, были проведены в том числе за несколько дней до момента передачи базы, в январе 2019 года.

Ответственность за эти базы нес Следственный комитет, это очень важно понимать. Контроль со стороны Следственного комитета должен был быть, и они должны были обеспечивать эту сохранность.

Я не знаю, кто принимал участие в изменениях. Когда мы анализируем мотивы изменений, которые проводились, вполне возможно, один из мотивов был фактически защитить результаты сочинской Олимпиады.

Поэтому я хочу сказать, и я этот вопрос задавал ранее: давайте проанализируем, какой объем властных полномочий должен был быть у лиц, которые проводили эти изменения? Если они прошли через ограничения Следственного комитета?

Я сложно себе представляю, но это должны быть люди, наделенные особыми полномочиями. Министр спорта несет ответственность за подмену. Но менял ли лично он, я не знаю. Сам Колобков не мог, он это не делал. Но он несет ответственность», – сказал Ганус.

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