Глава МОК призвал строже наказывать чиновников, замешанных в допинг-скандалах. Он привел Мутко в пример

Глава Международного олимпийского комитета ( ) Томас Бах выразил мнение, что государственные структуры должны соблюдать санкции, принятые спортивными организациями.

В качестве примера он привел дело бывшего министра спорта России Виталия Мутко.

«Потенциал спортивных организаций весьма ограничен, он не несет необходимого сдерживающего эффекта. Если МОК дисквалифицирует врача, то все, что он может, – отнять у него олимпийскую аккредитацию и отправить домой.

Но во многих государствах врач, вернувшись домой, может продолжать заниматься своим нечестным делом без каких-либо последствий. Это неприемлемо, это подает неправильный сигнал, и это необходимо менять.

Мы призываем правительства к поиску путей в правовых системах, чтобы строго наказывать людей, замешанных в допинге, чтобы врач терял не только спортивную аккредитацию, но и лишался медицинской лицензии.

Могу привести пример с Олимпийских игр в Сочи. МОК дисквалифицировал министра спорта РФ от участия во всех Олимпийских играх, но в нам было сказано, что правительственное лицо не попадает под юрисдикцию МОК. Я привожу этот пример, чтобы показать необходимость взаимодействия с правительствами», – сказал Бах.

5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Позже Мутко подал апелляцию на решение комитета, которая была удовлетворена.

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