Колобков опроверг информацию о непредоставлении WADA ответов по базе данных московской лаборатории

Министр спорта России Павел Колобков опроверг информацию о том, что Россия ответила не на все вопросы Всемирного антидопингового агентства ( ) по расхождениям в данных из базы московской антидопинговой лаборатории.

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что, по данным близких к WADA источников, Россия ответила только на 23 вопроса из 31, а также не предоставила аналитические данные по ЭПО (эритропоэтину).

«Российская сторона ответила на все уточняющие вопросы и предоставила экспертам дополнительные материалы. И мы будем продолжать конструктивное сотрудничество с нашей стороны. Мы ответили на 31 вопрос, в том числе восемь дополнительных, которые носили уточняющий характер.

Если возникнут еще вопросы, то наши эксперты будут готовы предоставить все необходимые ответы. Даже будет хорошо, если они возникнут. Это будет свидетельством того, что работа продолжается, что эксперты действительно хотят выяснить все обстоятельства, связанные с базой данных», – сказал Колобков.

Хайо Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов WADA из 31, а также не предоставила аналитические данные по ЭПО

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