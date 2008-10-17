Колобков – о словах Гануса про подмену данных в московской лаборатории: «Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания»

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал слова главы РУСАДА Юрия Гануса, предположившего, что люди, приближенные к российским властям, причастны к изменениям в данных московской лаборатории.

«Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания. Выдвигая их, можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.

Мы работаем в сотрудничестве с международными организациями – Всемирным антидопинговым агентством ( ), Международным олимпийским комитетом (МОК) и спортивными федерациями – и будем продолжать эту линию», – сказал Колобков.



Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы