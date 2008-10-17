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Колобков – о словах Гануса про подмену данных в московской лаборатории: «Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания»

Теги допинг МОК WADA Павел Колобков РУСАДА Министерство спорта России московская антидопинговая лаборатория Юрий Ганус Легкая атлетика

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал слова главы РУСАДА Юрия Гануса, предположившего, что люди, приближенные к российским властям, причастны к изменениям в данных московской лаборатории.

«Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания. Выдвигая их, можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.

Мы работаем в сотрудничестве с международными организациями – Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Международным олимпийским комитетом (МОК) и спортивными федерациями – и будем продолжать эту линию», – сказал Колобков.

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы

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