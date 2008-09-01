Игорь Жданов покинул пост министра спорта Украины. Он призывал бойкотировать старты в России

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов покинул свой пост.

29 августа премьер-министр страны Владимир Гройсман выступил с трибуны Верховной Рады и объявил о сложении полномочий правительства.

Жданов возглавлял министерство спорта со 2 декабря 2014 года. Во время работы в правительстве Жданов неоднократно призывал украинских спортсменов бойкотировать соревнования в России. Кроме того, он заявлял о необходимости наказать Россию за допинговую систему, якобы существовавшую в Сочи-2014.

Новым министром стал Владимир Бородянский, который с 29 июля 2019 года является также внештатным советником президента Владимира Зеленского по гуманитарным вопросам.

Цитаты Игоря Жданова:

«Наши биатлонисты соревнуются честно, в отличие от россиян»

«Не будем финансировать тех спортсменов, которые хотят выступать в России»

«Россия изнасиловала олимпийские ценности. Ей не место на Играх»

«Россия должна нести жесткое наказание за преступную деятельность, направленную на употребление допинга»

«Думаю, миллионы украинцев обрадуются, что ватник Нойштедтер так и не стал игроком нашей сборной»