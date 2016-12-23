Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поделился мнением по поводу допинга в России.

«Моя политическая и гражданская позиция четкая и последовательная. Из-за диких и массовых злоупотреблений допингом, у России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований.

Но мы должны понимать, что соответствующие решения принимаются не государственные органы и отдельные спортсмены, а международные федерации. Это также касается биатлона и других зимних видов спорта.

Сегодня Международный союз биатлонистов провел внеочередное заседание своего правления. Там очень серьезно взялись за изучение и анализ документов об употреблении допинга российских биатлонистов. Двух уже отстранили от соревнований. Думаю, за ними последуют другие нарушители. Против 29 спортсменов открыто внутреннее расследование.

В сухом остатке также имеем то, что в 2017 году в России де-факто уже не будет проводиться чемпионат мира среди молодежи и юниоров, а также этап Кубка мира в Тюмени. В какой это форме произошло (Федерация биатлона России взяла самоотвод) – не важно.

Поэтому измены здесь нет. Есть первые и закономерные санкции со стороны международного сообщества. Есть победа здравого смысла и честного спорта. Очевидно, что цивилизованный спортивный мир не собирается мириться с вопиющими нарушениями.

У России также уже отобрали право на проведение чемпионата мира по скелетону и бобслею-2017, который должен был пройти в Сочи. 19 декабря профильная международная федерация IBSF постановила провести соревнования в Германии. 22 декабря Международный союз конькобежцев принял решение отобрать у России финал Кубка мира, который планировался в Челябинске.

Я лично приветствую все эти решения. Россия должна нести жесткое и неотвратимое наказание за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга, фальсификацию проб, подрыв авторитета международных соревнований и базовых принципов олимпийского движения», – написал Жданов.