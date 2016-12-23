Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Министр спорта Украины: «Россия должна нести жесткое наказание за преступную деятельность, направленную на употребление допинга»

    Теги сборная России сборная России жен допинг лыжные гонки скелетон ISU сборная России сборная России жен бобслей Игорь Жданов

    Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поделился мнением по поводу допинга в России.

    «Моя политическая и гражданская позиция четкая и последовательная. Из-за диких и массовых злоупотреблений допингом, у России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований.

    Но мы должны понимать, что соответствующие решения принимаются не государственные органы и отдельные спортсмены, а международные федерации. Это также касается биатлона и других зимних видов спорта.

    Сегодня Международный союз биатлонистов провел внеочередное заседание своего правления. Там очень серьезно взялись за изучение и анализ документов об употреблении допинга российских биатлонистов. Двух уже отстранили от соревнований. Думаю, за ними последуют другие нарушители. Против 29 спортсменов открыто внутреннее расследование.

    В сухом остатке также имеем то, что в 2017 году в России де-факто уже не будет проводиться чемпионат мира среди молодежи и юниоров, а также этап Кубка мира в Тюмени. В какой это форме произошло (Федерация биатлона России взяла самоотвод) – не важно.

    Поэтому измены здесь нет. Есть первые и закономерные санкции со стороны международного сообщества. Есть победа здравого смысла и честного спорта. Очевидно, что цивилизованный спортивный мир не собирается мириться с вопиющими нарушениями.

    У России также уже отобрали право на проведение чемпионата мира по скелетону и бобслею-2017, который должен был пройти в Сочи. 19 декабря профильная международная федерация IBSF постановила провести соревнования в Германии. 22 декабря Международный союз конькобежцев принял решение отобрать у России финал Кубка мира, который планировался в Челябинске.

    Я лично приветствую все эти решения. Россия должна нести жесткое и неотвратимое наказание за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга, фальсификацию проб, подрыв авторитета международных соревнований и базовых принципов олимпийского движения», – написал Жданов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться