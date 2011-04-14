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    Александр Логинов: «В репортажах Губерниева могло бы быть больше спорта и меньше слухов»

    Теги сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев Александр Логинов Евгения Павлова Биатлон

    Российский биатлонист Александр Логинов поделился мнением о комментаторе Дмитрии Губерниеве.

    «Он много сделал для биатлона. Я недавно пересмотрел какую-то гонку начала 2000-х — там просто шикарный комментарий Губерниева! Жаль, что сейчас таких гонок нет… Сейчас он больше, чем раньше, позволяет себе. Мое мнение — в его репортажах могло бы быть больше спорта и меньше слухов. Но он делает шоу — это его жизнь», — рассказал Логинов.

    Также спортсмен высказался по поводу активности биатлонистов в соцсетях.

    «Никаких ограничений у нас нет и быть не может. Если бы не было этой медийности — и популярности биатлона не было бы. Что касается случая с Евгений Павловой — ее я предупреждал», — отметил Логинов.

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