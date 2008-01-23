Вице-президент WADА призвала Россию оплатить все расходы организации, связанные с антидопинговым расследованием

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADА) Линда Хеллеланд призвала Россию оплатить все расходы WADA, связанные с антидопинговым расследованием организации по вопросу применения допинга в РФ.

«Я обратилась к российской стороне с просьбой оплатить все расходы WADA по данной ситуации. Россия обманывала, А WADA было вынуждено тратить (на расследование) деньги, которые должны были расходоваться на защиту чистых спортсменов», – заявила Хеллеланд.

По информации издания VG, речь идет о десятках миллионов долларов. Также отмечается, что Хеллеланд единственная в правлении WADA, кто выступил с этим предложением.

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