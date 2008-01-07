Экс-глава WADA: «Те, кто резко реагировал на просроченный дедлайн России по московской лаборатории, похожи на толпу линчевателей»

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства ( ) Ричард Паунд считает неуместной критику в адрес WADA по ситуации с доступом к данным московской лаборатории.

«Линчеватели – это буйные банды, у которых лишь одна цель – казнить кого-то без надлежащего правосудия.

Большая часть реакции, последовавшей из-за неспособности России предоставить доступ к данным бывшей московской лаборатории к установленному исполкому WADA сроку, имеет все признаки толпы линчевателей.

Многие из этой толпы знают или должны знать, что переходят черту. Какова их настоящая цель? Многие недостаточно хорошо знакомы с проблемой, что бы иметь такие резкие взгляды, а еще большее количество даже не удосужилось ознакомиться с информацией.

Этот процесс хорошо известен всему антидопинговому сообществу. Вызывает беспокойство, что ответственные организации призывают полностью игнорировать этот процесс и навязывают другим такую точку зрения.

Я родом из Канады, где сильна традиция уважения к верховенству закона. Она является прямой противоположностью действиям этой толпы.

Думаю, нужно больше внимания уделять тем, кто поддерживает эту толпу, и возможным причинам такого поведения.

Конечная цель – получить данные, проанализировать их, чтобы получить доказательства возможных допинговых случаев, которые нужно будет расследовать, и положить конец этой грязной главе российской истории. Нужно помнить, что правила распространяются на все страны», – сказал Паунд.

В сентябре WADA приняло решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) при условии, что до 31 декабря 2018 года представители международной организации получат доступ к московской лаборатории. В середине декабря эксперты WADA посетили Москву, однако не получили полный доступ к данным. Причиной стали проблемы с сертификацией оборудования на территории России.

Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним