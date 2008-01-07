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    Экс-глава WADA: «Те, кто резко реагировал на просроченный дедлайн России по московской лаборатории, похожи на толпу линчевателей»

    Теги допинг Ричард Паунд сборная России сборная России жен WADA РУСАДА московская антидопинговая лаборатория Биатлон

    Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд считает неуместной критику в адрес WADA по ситуации с доступом к данным московской лаборатории.

    «Линчеватели – это буйные банды, у которых лишь одна цель – казнить кого-то без надлежащего правосудия.

    Большая часть реакции, последовавшей из-за неспособности России предоставить доступ к данным бывшей московской лаборатории к установленному исполкому WADA сроку, имеет все признаки толпы линчевателей.

    Многие из этой толпы знают или должны знать, что переходят черту. Какова их настоящая цель? Многие недостаточно хорошо знакомы с проблемой, что бы иметь такие резкие взгляды, а еще большее количество даже не удосужилось ознакомиться с информацией.

    Этот процесс хорошо известен всему антидопинговому сообществу. Вызывает беспокойство, что ответственные организации призывают полностью игнорировать этот процесс и навязывают другим такую точку зрения.

    Я родом из Канады, где сильна традиция уважения к верховенству закона. Она является прямой противоположностью действиям этой толпы.

    Думаю, нужно больше внимания уделять тем, кто поддерживает эту толпу, и возможным причинам такого поведения.

    Конечная цель – получить данные, проанализировать их, чтобы получить доказательства возможных допинговых случаев, которые нужно будет расследовать,  и положить конец этой грязной главе российской истории. Нужно помнить, что правила распространяются на все страны», – сказал Паунд.

    В сентябре WADA приняло решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) при условии, что до 31 декабря 2018 года представители международной организации получат доступ к московской лаборатории. В середине декабря эксперты WADA посетили Москву, однако не получили полный доступ к данным. Причиной стали проблемы с сертификацией оборудования на территории России.

    Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним

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