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    Почетный член МОК: «К России относятся предвзято из-за политики Путина»

    Теги допинг Владимир Путин МОК Ричард Паунд сборная России сборная России жен WADA Токио-2020 Сэм Рамсеми Биатлон

    Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Сэм Рамсеми считает, что допинг-скандал в российском спорте был искусственно раздут из-за предвзятости многих стран по отношению к России.

    «Лично мое впечатление – к России относятся предвзято из-за политики страны и ее лидера Владимира Путина. Сомневаюсь, что если бы подобные нарушения совершила одна из стран так называемого Запада, то критика была бы такой же.

    Я присоединяюсь к позиции бывшего президента WADA Ричарда Паунда в том, что все этой похоже на действия толпы линчевателей.

    Нет сомнений, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде 2020 года в Токио. Многие из нас уверены, что Россия уже отбыла свое наказание. Тут нет никаких вариантов», – рассказал Рамсеми.

    Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним

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