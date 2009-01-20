Почетный член МОК: «К России относятся предвзято из-за политики Путина»

Почетный член Международного олимпийского комитета ( ) Сэм Рамсеми считает, что допинг-скандал в российском спорте был искусственно раздут из-за предвзятости многих стран по отношению к России.

«Лично мое впечатление – к России относятся предвзято из-за политики страны и ее лидера Владимира Путина. Сомневаюсь, что если бы подобные нарушения совершила одна из стран так называемого Запада, то критика была бы такой же.

Я присоединяюсь к позиции бывшего президента WADA Ричарда Паунда в том, что все этой похоже на действия толпы линчевателей.

Нет сомнений, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде 2020 года в . Многие из нас уверены, что Россия уже отбыла свое наказание. Тут нет никаких вариантов», – рассказал Рамсеми.

Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним