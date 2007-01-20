Себастьян Самуэльссон: «Провожу в телефоне и соцсетях по 6 часов в день. Некоторые говорят, что у меня зависимость»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о том, что будет удалять негативные комментарии в социальных сетях.
Ранее олимпийский чемпион заявлял, что ему поступают угрозы в связи с его позицией по российскому допингу и лидеру сборной России Александру Логинову, отбывавшему дисквалификацию за ЭПО.
«Обычно я оставляю комментарии, но на прошлой неделе я понял, что у меня много молодых подписчиков, которых я не хотел бы втягивать в эту сетевую культуру. Поэтому я стал лучше чистить комментарии и блокировать людей, которые пишут всякое дерьмо.
Только на прошлой неделе я заблокировал более ста аккаунтов в инстаграме. Возможно, я также несу ответственность за то, чтобы не способствовать появлению комментариев.
Некоторые говорят, что я слишком зависим от телефона, а большинство приложений, которые есть на нем, – это соцсети. Теперь можно следить за экранным временем за неделю, и мне нужно снизить этот показатель.
Мое экранное время составляет в среднем около шести часов в день. Честно говоря, думаю, это перебор.
Сначала угрозы в соцсетях меня шокировали, понятно, что в этом нет ничего хорошего. Но это, к сожалению, стало привычкой. Сейчас я почти не реагирую на них, могу посмеяться над странными комментариями. Но на самом деле это не очень весело, и не должно быть таковым», – сказал Самуэльссон.
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