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    Екатерина Юрлова: «Пока не знаю, что произошло. Было большое желание бежать и стрелять хорошо»

    Теги Кубок мира сборная России Екатерина Юрлова-Перхт Биатлон

    Российская биатлонистка Екатерина Юрлова прокомментировала свое выступление на четвертом этапе эстафеты в Рупольдинге.

    «Пока тоже не знаю, что произошло. Наверное, было большое желание бежать и стрелять хорошо. После длинного спуска наступает такое перевосстановление. Я старалась подойти своим темпом – быстрее немножко, потому что на спринте чувствовала восстановление после первого выстрела. Когда стала брать допы, уже стало трясти.

    У нас сложилась очень дружная команда, вместе с мужской. Мы первые – они первые, мы пятые – они пятые», – рассказала Юрлова в эфире «Матч ТВ».

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