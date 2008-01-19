Екатерина Юрлова: «Пока не знаю, что произошло. Было большое желание бежать и стрелять хорошо»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова прокомментировала свое выступление на четвертом этапе эстафеты в Рупольдинге.

«Пока тоже не знаю, что произошло. Наверное, было большое желание бежать и стрелять хорошо. После длинного спуска наступает такое перевосстановление. Я старалась подойти своим темпом – быстрее немножко, потому что на спринте чувствовала восстановление после первого выстрела. Когда стала брать допы, уже стало трясти.



У нас сложилась очень дружная команда, вместе с мужской. Мы первые – они первые, мы пятые – они пятые», – рассказала Юрлова в эфире «Матч ТВ».