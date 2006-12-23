Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Анатолий Хованцев: «Те, кто кто попали в преследование и масс-старт в Нове-Место, на отборы не поедут»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Анатолий Хованцев Екатерина Юрлова-Перхт Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Ирина Старых Евгения Павлова Матвей Елисеев Биатлон

    Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о принципах комплектования команды на январские этапы Кубка мира.

    – По критериям отбора для попадания в основной состав нужно быть в топ-25 общего зачета Кубка мира. Мы думаем, что четверка участников масс-старта скорее всего будет в команде (Логинов, Елисеев, Гараничев, Малышко – Sports.ru), а остальных будем добирать по итогам отборочных стартов. 

    У девочек в топ-25 общего зачета попадают трое (Старых, Юрлова, Павлова – Sports.ru), вопрос пока открыт по Маргарите Васильевой, которая в Нове-Место выступила неудачно, но показала в спринте очень хороший ход. Я считаю, что в Нове-Место женская команда не показала результат, на который была способна. Вероятно, девочки, хорошо себя проявившие в гонках Кубка мира, смогут готовиться к январским этапам. 

    – Многие уже жалуются на усталость. Не окажутся ли отборочные старты чрезмерной нагрузкой? 

    – Те, кто здесь бежал преследование и побегут масс-старт, на отборы точно не поедут. А тем, у кого последней гонкой в Нове-Место был спринт, времени восстановиться должно хватить, – рассказал Хованцев. 

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться