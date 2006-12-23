Анатолий Хованцев: «Те, кто кто попали в преследование и масс-старт в Нове-Место, на отборы не поедут»

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о принципах комплектования команды на январские этапы Кубка мира.

– По критериям отбора для попадания в основной состав нужно быть в топ-25 общего зачета Кубка мира. Мы думаем, что четверка участников масс-старта скорее всего будет в команде (Логинов, Елисеев, Гараничев, Малышко – Sports.ru), а остальных будем добирать по итогам отборочных стартов.



У девочек в топ-25 общего зачета попадают трое (Старых, Юрлова, Павлова – Sports.ru), вопрос пока открыт по Маргарите Васильевой, которая в Нове-Место выступила неудачно, но показала в спринте очень хороший ход. Я считаю, что в Нове-Место женская команда не показала результат, на который была способна. Вероятно, девочки, хорошо себя проявившие в гонках Кубка мира, смогут готовиться к январским этапам.



– Многие уже жалуются на усталость. Не окажутся ли отборочные старты чрезмерной нагрузкой?



– Те, кто здесь бежал преследование и побегут масс-старт, на отборы точно не поедут. А тем, у кого последней гонкой в Нове-Место был спринт, времени восстановиться должно хватить, – рассказал Хованцев.