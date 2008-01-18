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    Павел Колобков: «Могу уверенно сказать, мы выполнили все требования WADA согласно нашим договоренностям»

    Теги допинг WADA Павел Колобков РУСАДА Биатлон

    Министр спорта России Павел Колобков подвел итоги работе экспертов WADA в московской антидопинговой лаборатории.

    Эксперты завершили работу по извлечению данных 17 января. Решение WADA по статусу РУСАДА будет принято 22 января.

    «Последний визит экспертов WADA прошел в плотном графике. Была проведена объемная работа во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами, включая Следственный комитет России. Все участники процесса были нацелены на успешный результат. Минспорт России со своей стороны оказал максимальное содействие в решении всех вопросов, связанных с копированием данных.

    Сейчас могу уверенно сказать, мы выполнили все требования WADA согласно нашим договоренностям и в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России. Убежден, что полученные данные позволят достичь истины в интересах чистого спорта», – рассказал Колобков.

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