BBC: «Сегодня WADA сделает заявление по поводу письма от министра спорта России. Возможно, данные лаборатории будут переданы на этой неделе»

Журналист BBC Дэн Роан сообщил, что сегодня Всемирное антидопинговое агентство ( ) выступит с заявлением в связи с полученным письмом от министра спорта России Павла Колобкова.

«Приготовьтесь к заявлению WADA по поводу письма от министра спорта России, которое получил президент организации Крэйг Риди.

Значит ли это, что данные московской лаборатории будут окончательно переданы на этой неделе, до «продленного дедлайна» 14 января? Посмотрим…» – написал Роан.

Одним из условий восстановления была передача данных московской антидопинговой лаборатории представителям WADA до 31 декабря прошедшего года.

Российская сторона не предоставила полные данные до установленного срока, однако комиссия по соответствию WADA примет решение по России только в середине января.

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