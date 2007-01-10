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    Павел Колобков: «Задержка в предоставлении доступа WADA к московской лаборатории произошла не по вине России»

    Теги допинг WADA Павел Колобков РУСАДА Министерство спорта России московская антидопинговая лаборатория Биатлон

    Министр спорта России Павел Колобков рассказал о причинах несоблюдения дедлайна по предоставлению экспертам WADA доступа к московской антидопинговой лаборатории.

    Представители WADA должны были извлечь данные до 31 декабря 2018 года.

    «Самая главная наша задача – выполнить те условия и требования WADA, которые были обозначены 20 сентября. То, что произошла небольшая задержка, она произошла не по нашей вине, не по вине России. Это была техническая, организационная проблема.

    Я не могу говорить за комиссию по соответствию, но мы сделали все, чтобы эти данные были предоставлены до Нового года», – сказал Колобков.

    В середине декабря эксперты WADA уже посещали Москву, но не получили полный доступ к данным. Причиной стали проблемы с сертификацией оборудования на территории России.

    14-15 января комитет по соответствию WADA проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос выполнения российской стороной условий восстановления РУСАДА.

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