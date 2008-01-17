Уле Эйнар Бьорндален: «Если Логинов не скажет, что сожалеет о произошедшем, он не получит уважения, которого заслуживает»

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорнадален поделился мнением о ситуации вокруг россиянина , который в сезоне-2013/14 был дисквалифицирован за допинг.

«В первую очередь Логинов должен сказать всем, что сожалеет о произошедшем. Если он этого не сделает, то не получит того уважения, которое он заслуживает.

Конечно, это должно быть на пресс-конференции, если Логинов задумывается о своей будущей карьере.

Чтобы все люди поняли, что Александр сожалеет», – сказал Бьорндален в эфире «Матч ТВ».

Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать