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    Уле Эйнар Бьорндален: «Если Логинов не скажет, что сожалеет о произошедшем, он не получит уважения, которого заслуживает»

    Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная России сборная Норвегии допинг Александр Логинов Матч ТВ Биатлон

    Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорнадален поделился мнением о ситуации вокруг россиянина Александра Логинова, который в сезоне-2013/14 был дисквалифицирован за допинг. 

    «В первую очередь Логинов должен сказать всем, что сожалеет о произошедшем. Если он этого не сделает, то не получит того уважения, которое он заслуживает.

    Конечно, это должно быть на пресс-конференции, если Логинов задумывается о своей будущей карьере.

    Чтобы все люди поняли, что Александр сожалеет», – сказал Бьорндален в эфире «Матч ТВ». 

    Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать

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