Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Владимир Драчев: «Критика иностранцев в адрес Логинова – это слабость и боязнь его появления в элите»

    Теги сборная России сборная Норвегии сборная Франции допинг сборная Швеции СБР Владимир Драчев Мартен Фуркад Александр Логинов Йоханнес Бо Себастьян Самуэльссон Биатлон

    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением насчет критики в адрес Александра Логинова со стороны зарубежных спортсменов из-за допингового прошлого россиянина.

    После победы Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что россиянин не заслуживает его уважения. Швед Себастьян Самуэльссон и норвежец Йоханнес Бо призывали Логинова извиниться за использование допинга в прошлом.

    «Они проявляют свою слабость. Человек выступает, никому не мешает, спокойно выступает и доказывает свою состоятельность результатами. Это просто слабость и боязнь появления Логинова в элите биатлона», – сказал Драчев.

    «Он должен извиниться перед нами». Логинов наконец-то победил – и все взорвались!

    Реклама 18+

    Опрос

    Логинов и Фуркад когда-нибудь помирятся?

    12129 голосов 23
    • Да
      21%
    • Нет
      79%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться