Владимир Драчев: «Критика иностранцев в адрес Логинова – это слабость и боязнь его появления в элите»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением насчет критики в адрес со стороны зарубежных спортсменов из-за допингового прошлого россиянина.

После победы Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе пятикратный олимпийский чемпион заявил, что россиянин не заслуживает его уважения. Швед Себастьян Самуэльссон и норвежец призывали Логинова извиниться за использование допинга в прошлом.

«Они проявляют свою слабость. Человек выступает, никому не мешает, спокойно выступает и доказывает свою состоятельность результатами. Это просто слабость и боязнь появления Логинова в элите биатлона», – сказал Драчев.

«Он должен извиниться перед нами». Логинов наконец-то победил – и все взорвались!