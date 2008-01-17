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    Ветле Шостад Кристиансен: «Возможно, русские относятся к допингу не так, как мы»

    Теги сборная России сборная Норвегии допинг Александр Логинов Ветле Шостад Кристиансен Биатлон

    Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поделился мнением о ситуации вокруг россиянина Александра Логинова, который в сезоне-2013/14 был дисквалифицирован за допинг. 

    «Я не знаю, был ли он чист в то время, когда мы выступали по юниорам. Все это очень грустно. 

    Здесь нужно смотреть глубже, рассматривать не только спорт. Это больше о культуре и людях. В биатлоне платят большие деньги, и, видимо, русские не видят другого выхода, кроме как использовать все средства. Возможно, они относятся к допингу не так, как мы. 

    Я не думаю, что кто-то радуется его хорошим выступлениям, кроме русских. Агрессия против русских и других бывших допингистов никогда не прекратится. По крайней мере, до тех пор, пока я занимаюсь спортом», – сказал Кристиансен. 

    Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать

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