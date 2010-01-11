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    Александр Логинов: «Ничего особенного не чувствую. Было реально тяжело»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Александр Логинов Йоханнес Бо Биатлон

    Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Россиянин лидирует после финиша 56 спортсменов.

    «Ничего особенного не чувствую. Вчера читал заголовки интервью девушек, и все говорили, что им тяжело. У меня ситуация была такая же. Говорил о том, что реально тяжело. Доволен, что получилось отработать на ноль и потерпеть финишный круг.

    Ситуация такая, что с первого круга спортсмены начинают очень быстро. Хоть выжимай, но я не могу начать как Йоханнес Бо. Но сегодня на финишный круг хватило сил.

    На стойке не обращал внимания на Фуркада. Понимаю, что весь второй круг мы прошли вместе. На стойке не было затишья по ветру, но и не было порыва. Хотелось стрелять быстрее, чтобы уместиться в этот промежуток», – рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

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