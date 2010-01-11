Александр Логинов: «Ничего особенного не чувствую. Было реально тяжело»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Россиянин лидирует после финиша 56 спортсменов.

«Ничего особенного не чувствую. Вчера читал заголовки интервью девушек, и все говорили, что им тяжело. У меня ситуация была такая же. Говорил о том, что реально тяжело. Доволен, что получилось отработать на ноль и потерпеть финишный круг.

Ситуация такая, что с первого круга спортсмены начинают очень быстро. Хоть выжимай, но я не могу начать как . Но сегодня на финишный круг хватило сил.

На стойке не обращал внимания на Фуркада. Понимаю, что весь второй круг мы прошли вместе. На стойке не было затишья по ветру, но и не было порыва. Хотелось стрелять быстрее, чтобы уместиться в этот промежуток», – рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».