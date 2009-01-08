Глава комиссии WADA – Самуэльссону: «Мы не ищем правовые лазейки, чтобы прикрывать мошенников»

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор ответил на письмо шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который раскритиковал решение WADA не отстранять РУСАДА.

Ранее Самуэльссон призвал Тэйлора созвать комиссию, чтобы возобновить отстранение из-за непредоставления доступа к московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря.

Тэйлор отметил, что двухнедельная задержка связана с урегулированием всех юридических вопросов.

«Мне жаль, что вы считаете приемлемой возможность обвинить меня и комиссию по соответствию в нечестности и неэтичности. Не считаю эти обвинения справедливыми.

Согласен, ситуация с российским допингом – огромный скандал. Именно поэтому я помогал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Международному паралимпийскому комитету (МПК) принять строгие меры, а затем успешно защитил это решение в Спортивном арбитражном суде ( ).

Наш абсолютный приоритет – защита чистых спортсменов от мошенничества. И единственный способ доказать, что кто-то мошенничал – это получение доступа к базе данных (московской лаборатории).

Не согласен с вашей критикой сентябрьского решения о восстановлении статуса РУСАДА – мы сделали то, о чем говорили еще в июне. Это решение привело к ситуации, в которой российские власти либо предоставят нам данные, либо РУСАДА вновь будет отстранено.

Мы не пытаемся найти «правовые лазейки, чтобы прикрывать мошенников». Мы должны быть уверены в том, что любая дисквалификация будет поддержана судом», – написал Тэйлор.

Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним