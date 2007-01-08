Глава USADA: «Впереди еще один раунд игры в кошки-мышки между WADA и Россией»

Президент Антидопингового агентства США ( ) Трэвис Тайгерт прокомментировал информацию о том, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) вновь посетят московскую антидопинговую лабораторию 9 января.

«Впереди еще один раунд игры в кошки-мышки между WADA и Россией, который, к сожалению, нам придется наблюдать.

Ждем затаив дыхание, получит ли наконец WADA 9 января информацию о примерно 9 тысячах предположительно положительных результатов допинг-проб более чем 4 тысяч российских атлетов, которые, как мы надеемся, еще не были уничтожены русскими», – приводит слова Тайгерта журналист BBC Дэн Роан в своем твиттере.

В сентябре WADA приняло решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) при условии, что до 31 декабря 2018 года представители международной организации получат доступ к московской лаборатории.

В середине декабря эксперты WADA посетили Москву, однако не получили полный доступ к данным. Причиной стали проблемы с сертификацией оборудования на территории России. Сообщается, что этот вопрос был решен российскими властями.

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