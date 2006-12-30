Анфиса Резцова: «То, что допинговый ажиотаж вокруг российских биатлонистов продолжается, – упущение нашего руководства»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что руководство Союза биатлонистов России ( ) не уделяет должного внимания допинговым проблемам команды.

«То, что в продолжение прошлого сезона весь допинговый ажиотаж продолжается, это упущение нашего руководства. Нельзя было сидеть, сложа руки и ждать, какая же будет реакция на наших спортсменов.

Инцидент в Австрии, когда к российским биатлонистам пришли полицейские, из того же ряда. И никто из стоящих у руля федерации, министерства спорта не высказался толком. Почему так происходит?

Я считаю, что самое главное, всегда быть начеку, особенно с позиции правового, законодательного действия. Адвокаты должны быть в команде и ни в какой мере вся эта ситуация не должна касаться наших спортсменов. Они должны готовиться – выступать, готовиться – выступать», – сказала Резцова.

На наш биатлон была суператака – ее отбили. Но ничего не закончено