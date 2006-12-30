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    Анфиса Резцова: «То, что допинговый ажиотаж вокруг российских биатлонистов продолжается, – упущение нашего руководства»

    Теги сборная России сборная России жен допинг СБР Анфиса Резцова Биатлон

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что руководство Союза биатлонистов России (СБР) не уделяет должного внимания допинговым проблемам команды.

    «То, что в продолжение прошлого сезона весь допинговый ажиотаж продолжается, это упущение нашего руководства. Нельзя было сидеть, сложа руки и ждать, какая же будет реакция на наших спортсменов.

    Инцидент в Австрии, когда к российским биатлонистам пришли полицейские, из того же ряда. И никто из стоящих у руля федерации, министерства спорта не высказался толком. Почему так происходит?

    Я считаю, что самое главное, всегда быть начеку, особенно с позиции правового, законодательного действия. Адвокаты должны быть в команде и ни в какой мере вся эта ситуация не должна касаться наших спортсменов. Они должны готовиться – выступать, готовиться – выступать», – сказала Резцова.

    На наш биатлон была суператака – ее отбили. Но ничего не закончено

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