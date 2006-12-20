Виктор Майгуров: «Еще в марте мне сообщили, что якобы кто-то из сотрудников IBU мог скрыть пять проб россиян с ЧМ-2017»

Член правления Союза биатлонистов России ( ) Виктор Майгуров рассказал подробности дела о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами во время в австрийском Хохфильцене.

«Основная версия такова, что мы проходим дополнительной линией в расследовании по делу Бессеберга и Реш.

Английский адвокат Джонатан Тейлор (глава независимой комиссии, рассматривающей обвинения в адрес ) сказал, будто у него еще очень много материалов, в том числе и по нам.

Эта информация начала просачиваться от моих бывших коллег по исполкому IBU больше чем полгода назад. Еще в марте, после Олимпиады, а потом и в апреле, когда Бессебергу предъявили обвинения, мне сообщили, что якобы кто-то из сотрудников IBU мог скрыть пять проб российских биатлонистов, взятых во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене.

Разве что к самым конфиденциальным документам у меня не было доступа, но многие документы, которые нигде не публиковались, я видел. На мой взгляд, дело по Бессебергу основано на доносах, на анонимках, на предположениях. Я знаю Бессеберга уже 20 лет. Он сам никогда не давал повода к тому, чтобы мы хотя бы теоретически могли ему что-то предложить за какую-нибудь гипотетическую услугу», – сказал Майгуров.

На наш биатлон была суператака – ее отбили. Но ничего не закончено