Вице-президент IBU: «Мы не хотим больше воевать с русским биатлоном, но вам надо признать ошибки прошлого, извиниться и заплатить»

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза поделился мнением о проблеме с допингом в биатлоне.

«92 процента допинговых нарушений в нашем спорте связаны с Россией. В конце концов, надо закрыть этот вопрос, чтобы идти в будущее. Мы не хотим больше воевать с российским биатлоном, но вам надо признать ошибки прошлого, извиниться и заплатить.

– Вы принимаете во внимание тот факт, что с 2014 года у российских биатлонистов не было ни одной положительной пробы?

– В конце концов, надо разобраться с тем, что было, а раньше проблем было много. Если бы Россия хотела, она могла закончить этот скандал быстро. Но мы все время слышали отговорки: «Мы ничего не сделали, мы здесь ни при чем. У нас все хорошо».

– Многим кажется несправедливой практика терапевтических исключений, когда избранные спортсмены могут принимать запрещенные препараты на законных основаниях. Как IBU собирается решать эту проблему?

– Это не входит сейчас в сферу моей деятельности. Я не знаю, насколько серьезна эта проблема, но самой масштабной проблемой мирового биатлона сейчас является российский допинг. Более того, не как первый вице-президент IBU, а как частное лицо Иржи Гамза, я уверен, что этот допинг был организован на государственном уровне.

– Почему вы в этом так уверены?

– Я чех, и мы жили вместе с вами 40 лет. Я знаю, какая система была у нас, и думаю, что в России она осталась прежней. Вы большая страна, а мы – маленькая. Мы знаем российский менталитет.

Это менталитет большой страны с имперскими амбициями. Вам нужны большие герои, а если их не хватает, то готовы сделать все ради победы.

В Ванкувере у вас были слабые результаты, а в Сочи Россия вдруг стала первой. Это мое частное мнение, к которому я пришел, зная наше общее социалистическое прошлое и прочитав расследования доктора Макларена.

– Вы несколько раз говорили в интервью об угрозах российских чиновников. Расскажите, как это происходило?

– Я не хочу об этом говорить. Они мне звонили и угрожали. Они знают, о ком я говорю, так что считайте, передаю им привет», – рассказал Гамза.