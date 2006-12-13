Анатолий Хованцев: «У полиции Австрии якобы есть переписка Реш и Бессеберга, из которой понятно, что Россия использовала допинг»

Главный тренер сборной России по биатлону рассказал о том, на каких основаниях австрийская полиция начала антидопинговое расследование в отношении команды.

«Нам объяснили, что в 2017 году на ЧМ у них имеется якобы переписка Николь Реш и Бессеберга (бывших генерального секретаря и президента – Sports.ru), из которой они поняли, что команда использовала допинг во время ЧМ и насыщение крови кислородом. Это, конечно, бред, однозначно этого не было. Якобы есть показания Родченкова.

Я задал вопрос: почему вы используете показания Родченкова, который уже не в России и не может ничего знать? Ответ был: рассматриваем все показания.

Вчера связались с посольством, с Драчевым, есть сотрудник, который будет помогать нам, присутствовать в полиции, если потребуется. Полицейские пригласили всех из списка дать объяснения по этому поводу. Они не называли это допросом. Все спортсмены возмущены этим, потому что однозначно это никогда не использовалось. Давно уже этот вопрос не стоит.

Мое мнение: все подстроено или сделано под исполком 15 декабря, где рассмотрят вопрос о восстановлении в правах СБР. Самое ужасное, что на фоне того, что произошло с казахской командой, возможно отстранение наших спортсменов до выяснения обстоятельств, потому что открыто уголовное дело. Мы все возмущены.

Было много скандалов. Но сколько спортсменов было замешано в скандалах после Сочи? Ни одного. За предсезонку мы сдали больше 300 проб – все чистые. Откуда это возникло – абсолютно непонятно», – сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».