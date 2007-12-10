Дмитрий Губерниев: «Вице-президент IBU в открытую говорит, что мы потеряем золото Сочи-2014 в эстафете из-за дела Устюгова. Это чудовищно»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова вице-президента Международного союза биатлонистов ( ) Иржи Гамзы о том, что чиновнику и его семье угрожали официальные лица из России из-за допингового скандала.

«Мы делали с ним интервью, уговаривали половину дня, а в итоге он нам просто процитировал релиз IBU. У него была огромная площадка, скажи на всю Россию: «Эй, русские, мне угрожают». Но я у него прошу адреса, пароли, явки.

Где заявление в прокуратуру, полицию? Кто эти люди, что ему угрожают? Не знаю, зачем он это говорит, наверное, для пиара. Мне тоже угрожают разные люди. Но если мы чувствуем серьезность положения, то подключаем правоохранительные органы.

Меня не интересует вопрос безопасности Гамзы на самом деле, потому что никакой реальной опасности, конечно же, нет. Меня больше беспокоит то, что он в открытую говорит, что мы потеряем сочинское золото в эстафете из-за дела . Это чудовищно.

Вот о чем мы должны задумываться и выстраивать линию защиты. Дай бог, чтобы я ошибался, но, к сожалению, ждать чего-то хорошего тут не приходится», – написал Губерниев.