Александр Тихонов: «Хочу сказать спасибо авторам Sports.ru за хорошую работу»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил благодарность авторам Sports.ru Павлу Копачеву и Вячеславу Самбуру за хорошую работу.

«Я всегда скептически относился к сайту Sports.ru из-за беспредела в комментариях и способов подачи информации некоторыми авторами, но сегодня я хочу сказать спасибо Павлу Копачеву и Вячеславу Самбуру за хорошую работу.

После публикации моего интервью я получил много хороших и добрых отзывов. Могу сказать, что у меня в этой статье отсутствует вранье. Есть масса завистливых и откровенно слабых людей, которые будут всегда лить грязь. Меня очень радуют такие комментарии. Люди же тратят свое время, эмоции, чтобы попытаться укусить незнакомого им человека. Значит, это задевает. Мои интервью вызывают у людей эмоции, и это хорошо.



Гораздо хуже, когда они вызывают равнодушие и их не хочется комментировать, как безграмотные оправдания тех, кто десять лет разваливал наш биатлон: Кущенко, Барнашова, Майгурова, Пака и всей этой компании.

Вы поставьте на разные чаши весов одну мою личность и всех этих прохвостов и сравните спортивные и трудовые достижения. Взять любого из них и посмотреть, что они сделали за последние годы. Кучка лизоблюдов.

Они попытались сделать письмо против меня, но даже написать его нормально не смогли и собрать достаточно подписей. Да половина тех, кто якобы подписал (оригинал документа ведь так и не был опубликован), мне потом позвонили и извинились. Только с Маматовым у меня не было разговора, хотя в свое время я ему очень помог. С 1967 по 1973 год мы вместе творили историю. Я уверен, что и он не подписывал этот бред Драчева», – написал Тихонов.

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