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    Александр Тихонов: «Сейчас в башке у Драчева одно – карман. Он пришел не созидать»

    Теги Александр Тихонов СБР Владимир Драчев Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о том, почему поддержал Владимира Драчева на выборах нового президента Союза биатлонистов России (СБР).

    «Я поверил в Володю Драчева. Не думаю, что он меня так использовал перед выборами – меня невозможно использовать. Это я сам поперся, за это извиняюсь перед всеми. Я ошибся в Володе. Я помнил его серьезным спортсменом, думающим, заводным. Но потом на какое-то время потерял его – когда он ушел в политику, в Думу. Мы виделись в те годы, но мимолетно.

    Время прошло, человек изменился; сейчас в башке у него одно – карман. Он пришел не созидать.

    Вы спрашиваете, почему я не помогаю биатлону. Я предложил помощь Драчеву сразу после выборов. Конференция закончилась, мы накрыли стол, посидели, я спел несколько песен и потом сказал ему: собери в Москве профессионалов. Но он исчез, месяц не поднимал трубку. Потом мы встретились – и я послал его, сказал: как дойдешь – позвони. Он еще не дошел», – сказал Тихонов.

    Такого Тихонова вы никогда не слышали: про русский народ, шубы, Сталина и песни с Высоцким

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