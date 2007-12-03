Александр Тихонов: «Сейчас в башке у Драчева одно – карман. Он пришел не созидать»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о том, почему поддержал Владимира Драчева на выборах нового президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Я поверил в Володю Драчева. Не думаю, что он меня так использовал перед выборами – меня невозможно использовать. Это я сам поперся, за это извиняюсь перед всеми. Я ошибся в Володе. Я помнил его серьезным спортсменом, думающим, заводным. Но потом на какое-то время потерял его – когда он ушел в политику, в Думу. Мы виделись в те годы, но мимолетно.

Время прошло, человек изменился; сейчас в башке у него одно – карман. Он пришел не созидать.

Вы спрашиваете, почему я не помогаю биатлону. Я предложил помощь Драчеву сразу после выборов. Конференция закончилась, мы накрыли стол, посидели, я спел несколько песен и потом сказал ему: собери в Москве профессионалов. Но он исчез, месяц не поднимал трубку. Потом мы встретились – и я послал его, сказал: как дойдешь – позвони. Он еще не дошел», – сказал Тихонов.

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