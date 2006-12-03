Александр Тихонов: «Почему я должен стесняться ходить в шубах? Стесняются пусть те, кто украл»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов дал большое интервью Sports.ru и рассказал, почему приезжает на биатлон в шубах.

– Шуб у меня три: соболья, норковая и из камчатской лисы. Все сделаны на заказ; соболья – во Флоренции, почти на родине Леонардо да Винчи. Лисья и норковая – в Красноярске.

Все говорят: эпатаж! Нет, дорогие мои, я не собираюсь никого эпатировать или шокировать. Я лишь хочу выглядеть представителем великой державы. Вы этого не застали, а мы воспитывались на уравниловке: у всех все одинаковое – так учили не уважаемые мной коммунисты.

Но профессор не должен одеваться как грузчик. Некоторые мои ровесники из спорта до сих пор ходят в костюмах, которые получали на Олимпиадах, – это та самая уравниловка. А возьмите старую Россию: Урал, Сибирь – в шубах ходили купцы, зажиточное население, и никто не стеснялся. Почему должен стесняться я? Стесняются пусть те, кто украл.

А я заработал! Заработал на агрофирме больше, чем многие на большом бизнесе. Виталий Смирнов говорил мне: где биатлон, а где свиньи? Но я отвечал: да, свиньи не моются, но зато и не дешевеют.

Такого Тихонова вы никогда не слышали: про русский народ, шубы, Сталина и песни с Высоцким