Старых набрала больше всех очков на отборе на КМ, Павлова – 2-я, Васильева – 3-я, Юрлова – 4-я

Ирина Старых набрала больше всех очков в отборочных гонках сборной России на Кубок мира по биатлону.
В основу по результатам двух гонок попадут пять лучших биатлонисток, еще одна спортсменка будет выбрана решением тренерского совета.
Положение после двух отборочных спринтов
Ирина Старых – 33 очка*
Евгения Павлова – 27
Маргарита Васильева – 26
Екатерина Юрлова – 24
Валерия Васнецова и Кристина Ильченко – по 23
Наталья Гербулова – 15
Ирина Казакевич и Светлана Миронова – по 13
Ульяна Кайшева – 11
Анастасия Морозова, Лейсан Бикташева, Екатерина Мошкова и Виктория Сливко – по 10
Наталья Ушкина и Тамара Воронина – по 5
Кристина Резцова – 3
Ольга Дмитриева – 1
Кристина Смирнова, Александра Алексешникова и Екатерина Зубова не набрали очков.
* – во втором спринте порядок начисления очков производился без учета иностранных биатлонистов, которые участвовали в гонке.