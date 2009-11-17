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    Старых набрала больше всех очков на отборе на КМ, Павлова – 2-я, Васильева – 3-я, Юрлова – 4-я

    Теги Кубок мира сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт Екатерина Зубова Ульяна Кайшева Кристина Смирнова Наталья Гербулова Ирина Старых Евгения Павлова Кристина Резцова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Воронина Кристина Ильченко Ольга Дмитриева Маргарита Васильева Наталья Ушкина Александра Алексешникова Лейсан Бикташева Анастасия Морозова Ирина Казакевич Екатерина Мошкова Валерия Васнецова Биатлон

    Ирина Старых набрала больше всех очков в отборочных гонках сборной России на Кубок мира по биатлону.

    В основу по результатам двух гонок попадут пять лучших биатлонисток, еще одна спортсменка будет выбрана решением тренерского совета. 

    Положение после двух отборочных спринтов

    Ирина Старых – 33 очка*
    Евгения Павлова – 27
    Маргарита Васильева – 26
    Екатерина Юрлова – 24
    Валерия Васнецова и Кристина Ильченко – по 23
    Наталья Гербулова – 15
    Ирина Казакевич и Светлана Миронова – по 13
    Ульяна Кайшева – 11
    Анастасия Морозова, Лейсан Бикташева, Екатерина Мошкова и Виктория Сливко – по 10
    Наталья Ушкина и Тамара Воронина – по 5
    Кристина Резцова – 3
    Ольга Дмитриева – 1

    Кристина Смирнова, Александра Алексешникова и Екатерина Зубова не набрали очков.

    * – во втором спринте порядок начисления очков производился без учета иностранных биатлонистов, которые участвовали в гонке.

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