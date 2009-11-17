Старых набрала больше всех очков на отборе на КМ, Павлова – 2-я, Васильева – 3-я, Юрлова – 4-я

Ирина Старых набрала больше всех очков в отборочных гонках сборной России на Кубок мира по биатлону.

В основу по результатам двух гонок попадут пять лучших биатлонисток, еще одна спортсменка будет выбрана решением тренерского совета.

Положение после двух отборочных спринтов

Ирина Старых – 33 очка*

Евгения Павлова – 27

Маргарита Васильева – 26

Екатерина Юрлова – 24

Валерия Васнецова и Кристина Ильченко – по 23

Наталья Гербулова – 15

Ирина Казакевич и Светлана Миронова – по 13

Ульяна Кайшева – 11

Анастасия Морозова, Лейсан Бикташева, Екатерина Мошкова и Виктория Сливко – по 10

Наталья Ушкина и Тамара Воронина – по 5

Кристина Резцова – 3

Ольга Дмитриева – 1



Кристина Смирнова, Александра Алексешникова и Екатерина Зубова не набрали очков.

* – во втором спринте порядок начисления очков производился без учета иностранных биатлонистов, которые участвовали в гонке.