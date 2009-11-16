Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Второй отборочный спринт в Контиолахти. Юрлова, Кайшева и Старых пробегут гонку

    Теги Кубок мира сборная России жен результаты Кубок IBU Екатерина Юрлова-Перхт Екатерина Зубова Ульяна Кайшева Кристина Смирнова Наталья Гербулова Ирина Старых Евгения Павлова Кристина Резцова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Воронина Кристина Ильченко Ольга Дмитриева Маргарита Васильева Наталья Ушкина Александра Алексешникова Лейсан Бикташева Анастасия Морозова Ирина Казакевич Екатерина Мошкова Валерия Васнецова Биатлон

    17 ноября в финском Контиолахти состоится второй отборочный спринт для женской сборной России, по итогам которого сформируют составы на Кубок мира и Кубок IBU.

    В основу по результатам двух гонок попадут пять лучших биатлонисток, еще одна спортсменка будет выбрана решением тренерского совета.

    Начало гонки – 12.25 по московскому времени. В ней примут участие иностранные биатлонистки, в том числе трехкратная обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен.

    Положение после первого спринта

    Екатерина Юрлова – 20 очков
    Евгения Павлова – 17
    Валерия Васнецова – 15
    Ирина Старых – 13
    Маргарита Васильева – 11
    Анастасия Морозова – 10
    Виктория Сливко – 9
    Лейсан Бикташева – 8
    Ирина Казакевич – 7
    Кристина Ильченко – 6
    Наталья Ушкина – 5
    Наталья Гербулова – 4
    Екатеринап Мошкова – 3
    Ульяна Кайшева – 2
    Ольга Дмитриева – 1

    Кристина Резцова, Светлана Миронова, Тамара Воронина, Кристина Смирнова, Александра Алексешникова и Екатерина Зубова не набрали очков.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться