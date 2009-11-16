Второй отборочный спринт в Контиолахти. Юрлова, Кайшева и Старых пробегут гонку

17 ноября в финском Контиолахти состоится второй отборочный спринт для женской сборной России, по итогам которого сформируют составы на Кубок мира и Кубок IBU.



В основу по результатам двух гонок попадут пять лучших биатлонисток, еще одна спортсменка будет выбрана решением тренерского совета.

Начало гонки – 12.25 по московскому времени. В ней примут участие иностранные биатлонистки, в том числе трехкратная обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен.

Положение после первого спринта

Екатерина Юрлова – 20 очков

Евгения Павлова – 17

Валерия Васнецова – 15

Ирина Старых – 13

Маргарита Васильева – 11

Анастасия Морозова – 10

Виктория Сливко – 9

Лейсан Бикташева – 8

Ирина Казакевич – 7

Кристина Ильченко – 6

Наталья Ушкина – 5

Наталья Гербулова – 4

Екатеринап Мошкова – 3

Ульяна Кайшева – 2

Ольга Дмитриева – 1



Кристина Резцова, Светлана Миронова, Тамара Воронина, Кристина Смирнова, Александра Алексешникова и Екатерина Зубова не набрали очков.