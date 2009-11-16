Второй отборочный спринт в Контиолахти. Юрлова, Кайшева и Старых пробегут гонку

17 ноября в финском Контиолахти состоится второй отборочный спринт для женской сборной России, по итогам которого сформируют составы на Кубок мира и Кубок IBU.
В основу по результатам двух гонок попадут пять лучших биатлонисток, еще одна спортсменка будет выбрана решением тренерского совета.
Начало гонки – 12.25 по московскому времени. В ней примут участие иностранные биатлонистки, в том числе трехкратная обладательница Кубка мира Кайса Мякяряйнен.
Положение после первого спринта
Екатерина Юрлова – 20 очков
Евгения Павлова – 17
Валерия Васнецова – 15
Ирина Старых – 13
Маргарита Васильева – 11
Анастасия Морозова – 10
Виктория Сливко – 9
Лейсан Бикташева – 8
Ирина Казакевич – 7
Кристина Ильченко – 6
Наталья Ушкина – 5
Наталья Гербулова – 4
Екатеринап Мошкова – 3
Ульяна Кайшева – 2
Ольга Дмитриева – 1
Кристина Резцова, Светлана Миронова, Тамара Воронина, Кристина Смирнова, Александра Алексешникова и Екатерина Зубова не набрали очков.